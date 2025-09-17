Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Президент Ильхам Алиев поздравил ФК "Карабах"

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 11:17
    Президент Ильхам Алиев поздравил ФК Карабах

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб "Карабах" с победой над "Бенфикой" со счетом 3:2 в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА в Португалии.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией глава государства поделился в соцсети X. 

    "От всего сердца поздравляю футбольный клуб Агдама "Карабах" с первой победой в основном этапе самого престижного клубного турнира континента - Лиги чемпионов. Это историческая победа азербайджанского футбола, азербайджанского спорта. Блестящая победа "Карабаха", показавшего потрясающий камбэк по ходу игры, в выездном матче с одним из старейших клубов Европы "Бенфикой" демонстрирует его непобедимый дух и волю к борьбе. Этой победой наша родная команда подарила азербайджанскому народу большую радость. Каждый азербайджанец гордится "Карабахом", творящим чудеса в Европе. Желаю нашей команде успехов и новых побед в следующих матчах Лиги чемпионов", - говорится в публикации. 

    ФК "Карабах" публикация Ильхам Алиев
    İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates Qarabag FC

    Последние новости

    12:02

    Вносятся изменения в Гражданский и Торговый Морской кодексы, а также два закона о транспорте

    Инфраструктура
    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    Лента новостей