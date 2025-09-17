Президент Ильхам Алиев поздравил ФК "Карабах"
- 17 сентября, 2025
- 11:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб "Карабах" с победой над "Бенфикой" со счетом 3:2 в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА в Португалии.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией глава государства поделился в соцсети X.
"От всего сердца поздравляю футбольный клуб Агдама "Карабах" с первой победой в основном этапе самого престижного клубного турнира континента - Лиги чемпионов. Это историческая победа азербайджанского футбола, азербайджанского спорта. Блестящая победа "Карабаха", показавшего потрясающий камбэк по ходу игры, в выездном матче с одним из старейших клубов Европы "Бенфикой" демонстрирует его непобедимый дух и волю к борьбе. Этой победой наша родная команда подарила азербайджанскому народу большую радость. Каждый азербайджанец гордится "Карабахом", творящим чудеса в Европе. Желаю нашей команде успехов и новых побед в следующих матчах Лиги чемпионов", - говорится в публикации.
Qitənin ən nüfuzlu klub turnirində - Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk qələbəsini qazanması münasibətilə Ağdamın “Qarabağ” futbol klubunu ürəkdən təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan futbolunun, Azərbaycan idmanının tarixi zəfəridir.— İlham Əliyev (@azpresident) September 17, 2025
“Qarabağ”ın Avropanın köklü klublarından… pic.twitter.com/7mElqtaV81