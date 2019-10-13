Президент Ильхам Алиев поздравил шахматиста Айдына Сулейманлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогой Айдын,

Сердечно поздравляю тебя с победой среди 14-летних спортсменов на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек.

С первого тура ты лидировал на соревнованиях и завершил турнир с победой, завоевав титул чемпиона мира по шахматам среди своих сверстников, открыл еще одну яркую страницу в истории наших шахмат.

Передаю тебе свои наилучшие пожелания, желаю новых побед", - говорится в поздравлении.