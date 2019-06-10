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Назначены члены Наблюдательного совета "Азербайджанской промышленной корпорации"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация". 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, членами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация" назначены следующие лица:

Инам Керимов - министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Халид Ахадов - помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики.

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