Назначены члены Наблюдательного совета "Азербайджанской промышленной корпорации"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

10 июня, 2019 18:21

https://report.az/storage/news/111584b72327f3b4d4d6de0b31f63fd1/4959c838-fcc6-499b-a0da-fa65fe8c80cd_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация". Как сообщает Report, согласно распоряжению, членами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация" назначены следующие лица: Инам Керимов - министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Халид Ахадов - помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики.

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