    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 16:58
    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 января 2026 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996–2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на срочную действительную военную службу с 1 по 30 января 2026 года.

    Кроме этого, 1-30 января 2026 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

