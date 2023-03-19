Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился фото по случаю Новруз байрамы.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился фото по случаю Новруз байрамы. Report представляет фотографию: Подпишитесь на наш Telegram канал