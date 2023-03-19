Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился фото по случаю Новруз байрамы.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамыПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился фото по случаю Новруз байрамы.
Внутренняя политика
19 марта 2023 г. 21:43
https://static.report.az/photo/567502fe-d075-3fb4-bd09-517f8139b66c.jpg
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev sosial media hesabında Novruz bayramı ilə bağlı paylaşım edib