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Президент Ильхам Алиев: Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае

Президент Ильхам Алиев: Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае "В мае этого года здесь, на Джыдыр-дюзю был проведен фестиваль Харыбюльбюль, прозвучал мугам. В августе прошли Дни поэзии Вагифа, прозвучали стихи Вагифа и других наших гениальных поэтов".
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 14:17
Президент Ильхам Алиев: Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае
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"В мае этого года здесь, на Джыдыр-дюзю был проведен фестиваль Харыбюльбюль, прозвучал мугам. В августе прошли Дни поэзии Вагифа, прозвучали стихи Вагифа и других наших гениальных поэтов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Отныне на этих землях, под этим небом, для этой земли, для этого неба не будет слышно ни пения на чужом языке, ни других неуместных заявлений. Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае, как это было исторически".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: From now on, Azerbaijani language will prevail in this region
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bundan sonra bu diyara Azərbaycan dili hakim olacaq"

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