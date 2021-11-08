Президент Ильхам Алиев: Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае

"В мае этого года здесь, на Джыдыр-дюзю был проведен фестиваль Харыбюльбюль, прозвучал мугам. В августе прошли Дни поэзии Вагифа, прозвучали стихи Вагифа и других наших гениальных поэтов".

"В мае этого года здесь, на Джыдыр-дюзю был проведен фестиваль Харыбюльбюль, прозвучал мугам. В августе прошли Дни поэзии Вагифа, прозвучали стихи Вагифа и других наших гениальных поэтов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Отныне на этих землях, под этим небом, для этой земли, для этого неба не будет слышно ни пения на чужом языке, ни других неуместных заявлений. Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае, как это было исторически".