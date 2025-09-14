Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история Победы
- 14 сентября, 2025
- 18:56
История последних пяти лет – это история Победы, наша славная история.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.
"Рад, что вы уже обосновались на родной земле, земле своих предков. Здесь для вас созданы все условия: построены, отремонтированы дома, есть все условия – вода, газ, электричество, отопление, школы, медпункты, дороги. Самое главное, это – родной Карабахский край", - отметил глава государства.
