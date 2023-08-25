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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район 25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.
Внутренняя политика
25 августа 2023 г. 13:36
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район

25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", ознакомились со строительством завода по разливу минеральной воды "Истису".

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформировали о работе, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе "Истису".

Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2" ОАО "АзерЭнержи".

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Зар.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit Kalbajar district
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər rayonuna səfər ediblər

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