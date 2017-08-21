Президент выделил средства на продолжение работ по благоустройству и созиданию и капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Гейгель

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и созиданию и капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Гейгель.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Гейгельском районе осуществлен ряд важных мер, в том числе построены Олимпийский спортивный комплекс, Районная центральная больница, Площадь флага и Комплекс музея флага, Центр молодежи, центры детского творчества и технического творчества, два 52-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, сданы в эксплуатацию другие объекты социальной направленности, отвечающие современным требованиям, реконструированы гидроэлектростанция "Чичекли" и система снабжения города питьевой водой, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы крупные производственные предприятия, открыто более 9 тысяч новых рабочих мест, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гейгель, замены кровли и капитального ремонта фасадных частей многоквартирных зданий из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Гейгельского района выделено 3 млн манатов, в том числе 2 млн манатов - для продолжения работ по благоустройству и созиданию, 1 млн манатов - для замены кровли и капитального ремонта фасадной части 40 многоквартирных зданий.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего паспоряжения.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в Самухском районе. Согласно распоряжению, для замены кровли и капитального ремонта фасадных частей многоквартирных зданий, продолжения работ по благоустройству и созиданию в Самухском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Самухского района выделено 3 млн манатов, в том числе 2 млн манатов - для замены кровли и капитального ремонта фасадной части 53 многоквартирных зданий, 1 млн манатов - для продолжения работ по благоустройству и созиданию.

В распоряжении отмечается, что в результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в социально-экономической жизни Самухского района произошли значительные перемены, средства, направленные на основной капитал, выросли в 25,6 раза, в том числе объем строительно-монтажных работ – в 68,1 раза, осуществлены важные меры в области выполнения инфраструктурных проектов, построены электрические подстанции "Еникенд" и "Самух", Историко-краеведческий музей, Площадь флага, Спортивный комплекс тяжелой атлетики, два 44-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, сданы в эксплуатацию учебные заведения и другие объекты социальной направленности, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 12 тысяч новых рабочих мест, построены проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 60,5 километра, соединяющие 16 населенных пунктов с населением сорок тысяч человек, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.