Президент Ильхам Алиев выделил Исполнительной власти Сабирабадского района 1,5 млн. манатов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством автомобильной дороги Низами-Алиламбейли-Азадкенд-Сарханбейли Сабирабадского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Низами-Алиламбейли-Азадкенд-Сарханбейли, соединяющей 12 населенных пунктов с населением двадцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог поручено выделить Исполнительной власти Сабирабадского района 1,5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в данном распоряжении.

На Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.