 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах"

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 сентября распоряжение об утверждении "Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения мер, предусмотренных Государственной программой.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi