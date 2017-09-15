Президент Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах"

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 сентября распоряжение об утверждении "Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения мер, предусмотренных Государственной программой.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.