Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового паркового комплекса, созданного в Хатаинском районе

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 6 октября состоялось открытие нового паркового комплекса "Люблю", созданного в Хатаинском районе в Баку.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева разрезали ленту, символизирующую открытие парка.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов проинформировал главу государства о новом парковом комплексе.

Было отмечено, что общая площадь нового паркового комплекса составляет 3,2 га. В результате проведенных на территории геологических работ были обнаружены нефтяные отходы и мраморная пыль. После очистки территории от мраморной пыли и нефтяных отходов, с июня 2016 года начались создание парка и строительные работы, которые завершились в сентябре.

Было доведено до внимания, что протяженность парка, территория которого покрыта плодородной почвой, составляет 288, а ширина – 110 м. Парковый комплекс имеет три входа.

В ходе озеленения в парке по инициативе Общественного объединения международного диалога во имя охраны окружающей среды IDEA прошла компания посадки деревьев. На территории были посажены более 4 тыс. различных видов деревьев, в том числе, 30-летняя Эльдарская сосна, 35-летний кипарис, 12-летняя туя.

В парке сооружены автоматическая система полива, водяной и пожарный резервуары, насосная, камеры наблюдения, современная система освещения.

Высеченные из натуральных камней скульптуры создают на территории единство с ландшафтом. Каждый из установленных в парке 14 скульптур отличается особым дизайном и стилем. Эти фигуры на различные темы – работы скульпторов из разных стран, созданные в рамках организованного фондом Гейдара Алиева первого Международного симпозиума скульптуры "Песня в камне".

В парке при поддержке Фонда Гейдара Алиева представлена также композиция "Сердца". Эта композиция отражает любовь к Баку, природе, людям.

При создании водопада на территории нового уголка отдыха были использованы декоративные и натуральные камни. Здесь для детей сооружены развлекательная площадка и качели.

На территории комплекса находятся две автостоянки, декоративный переход- пергола и кафе. На территории также проложены полосы движения для пожарных машин и велосипедистов.

На территории парка центром "GreenCar" также сооружена энергозаправочная станция для транспортных средств, работающих на электрическом токе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посадили деревья в новом парковом комплексе.