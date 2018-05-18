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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания ПЕА

    © president.az

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Баку состоялось открытие нового административного здания Партии Ени Азербайджан.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания, ознакомился с созданными здесь условиями.

    Президент Ильхам Алиев возложил в фойе здания цветы к памятнику создателю Партии Ени Азербайджан, общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

    Заместитель председателя – исполнительный директор Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов проинформировал главу государства о созданных в здании условиях.

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