Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания ПЕА

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Баку состоялось открытие нового административного здания Партии Ени Азербайджан.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания, ознакомился с созданными здесь условиями.
Президент Ильхам Алиев возложил в фойе здания цветы к памятнику создателю Партии Ени Азербайджан, общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.
Заместитель председателя – исполнительный директор Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов проинформировал главу государства о созданных в здании условиях.
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