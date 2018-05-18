Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания ПЕА

18 мая, 2018 12:39

© president.az Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Баку состоялось открытие нового административного здания Партии Ени Азербайджан. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания, ознакомился с созданными здесь условиями. Президент Ильхам Алиев возложил в фойе здания цветы к памятнику создателю Партии Ени Азербайджан, общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву. Заместитель председателя – исполнительный директор Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов проинформировал главу государства о созданных в здании условиях.