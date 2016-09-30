Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю Вас с одним из древних национальных праздников еврейского народа – Новым годом Рош-Ха-Шана, передаю самые добрые пожелания.

Евреи, сотни лет живущие в нашей стране и считающие ее своей родиной, никогда не подвергались в Азербайджане антисемитизму и дискриминации, живут в условиях мира и спокойствия в нашем многонациональном обществе, где исторически господствовали отношения дружбы и братства между народами, этнорелигиозная толерантность, мультикультуральная атмосфера, сохранили до наших дней свой язык и культуру, национально-духовные обычаи и традиции.

Гарантия прав и свобод человека, независимо от языка, вероисповедания, этнической принадлежности, в том числе стабильность, спокойствие и гражданское согласие в стране, являются одними из приоритетных направлений осуществляемой в Азербайджане государственной политики. Для этого в нашей стране созданы поистине демократические и политико-правовые условия.

С чувством удовлетворения также хочу отметить, что наши граждане еврейского происхождения сегодня принимают непосредственное участие в общественно-политической, научно-культурной жизни Азербайджанской Республики, в процессе строительства демократического государства, достойно выполняют свой гражданский долг в дальнейшем укреплении нашей государственной независимости, доведении до мировой общественности правды об Азербайджане.

Ежегодно торжественно проводимая Рош-Ха-Шана является праздником обновления, добрых вестей, нравственной чистоты. Еще раз сердечно поздравляю всех вас с этим радостным днем, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам - изобилия.

С праздником!"