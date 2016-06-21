Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев посетил поселок Нардаран Сабунчинского района.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на мероприятии, посвященном 15-летию создания Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

По его словам, президент побывал в мечетях на территории поселка: "Сейчас там все нормально, какого-либо противостояния нет".