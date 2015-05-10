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    ​Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Супруга главы государства Мехрибан Алиева и члены их семьи возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая исполняется 92-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие Великого лидера посетили его могилу в Аллее почетного захоронения.

    Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью.

    Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Супруга Президента Ильхама Алиева Мехрибан Алиева и члены их семьи возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру.

    Затем глава государства и члены его семьи возложили цветы к могилам спутницы жизни великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева, известного врача и ученого Тамерлана Алиева.

    На церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие представители правительства Азербайджана, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.

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