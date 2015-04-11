Президент Ильхам Алиев прибыл в город Лянкяран

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, завершив поездку в Астаринский район, прибыл в город Лянкяран.

Как сообщает Report, глава государства посетил памятник великому лидеру в Мемориальном парке Гейдара Алиева в центре города и возложил цветы.

Глава Исполнительной власти города Талех Гарашов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проведенной в Мемориальном парке Гейдара Алиева. Отмечалось, что здесь созданы все условия для отдыха жителей и гостей города.



