Президент Ильхам Алиев посетил Агджабединский район

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Агджабединский район принял участие в открытии Музея Флага.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Уважение и почтение к государственным атрибутам в Азербайджане - самый большой завет великого лидера Гейдара Алиева нашему народу. Осуществление национальной политики, воспитание молодого поколения в духе патриотизма - занимают особое место в деятельности президента Ильхама Алиева. С этой точки зрения соответствующие меры осуществляются и в регионах. Наряду с нашей столицей, во всех регионах страны в честь нашего трехцветного флага создаются площади и музеи, реализуются специальные проекты. Сегодня каждый азербайджанец считает государственный флаг источником гордости. Флаг Азербайджана является одним из символов суверенитета нашего государства, отражением нашей приверженности к национально-духовным ценностям и общечеловеческим идеям. Именно как логический результат целенаправленных и комплексных работ, проводимых в связи с проявлением уважения к государственному флагу в нашей стране, сейчас трехцветный флаг Азербайджана высоко развевается в различных влиятельных международных организациях, в том числе на самых представительных спортивных соревнованиях. А это - наглядный показатель мощи и неуклонно растущего авторитета. Азербайджанского государства. Достоин одобрения тот факт, что каждый азербайджанец прилагает все усилия, чтобы флаг нашей Родины всегда был высоко поднят. Музей флага, построенный в Агджабединском районе в течение одного года, богат подробной информацией об истории нашего государственного флага.

Глава государства ознакомился с созданными в музее условиями.

В выставочном зале музея демонстрируются карта периода азербайджанских ханств, одежда средневековых воинов, флаги государств, существующих на территории Азербайджана в различные периоды, гербы азербайджанских городов XIX века, древние металлические монеты, бумажные деньги, документы периода Азербайджанской Демократической Республики, конституции, государственные атрибуты Азербайджанской ССР и нашей независимой республики, фотоснимки с церемонии инаугурации общенационального лидера Гейдара Алиева и высказывания великого лидера о государственных атрибутах, фотографии президента Ильхама Алиева с церемонии инаугурации и открытия Площади Государственного Флага, почтовые марки, ордена и медали.

В двухэтажном здании музея созданы актовый и конференц-залы, электронная библиотека, административные помещения.

Площадь Флага, где размещается новый музей, привлекает внимание также своим величием. В последнее время площадь была расширена, здесь проведены работы по капитальной реконструкции. Благоустроена часть постамента флагштока, высота которого составляет 65 метров, вокруг заложены полосы озеленения. Новая система освещения и фонтан делают территорию еще краше.