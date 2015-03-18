​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Report, распоряжение принято, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и основывается на принципах гуманизма с учетом поведения осужденных за время отбывания наказания в исправительном учреждении, состояния здоровья, семейного положения и обращений, поступивших к президенту Азербайджанской Республики от самих осужденных, членов их семей, омбудсмена, организаций по защите прав человека.

В пункте 1 распоряжения предполагается, освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы:

1.1.Абасову Ираду Мухаммед гызы, 1959 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 августа 2012 года.

1.2.Абдуллаева Эльчина Эльдар оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 12 февраля 2014 года.

1.3.Абдурахманову Шахназ Кямал гызы, 1990 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 мая 2011 года.

1.4.Агаева Парвиза Забит оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 6 марта 2013 года.

1.5.Бабаева Анара Агагюль оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 16 октября 2008 года.

1.6.Бабаева Ильгара Гурбан оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 ноября 2013 года.

1.7.Бабаева Мехти Мир Ага оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 декабря 2013 года.

1.8.Бабаева Вюсала Бахтияр оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 сентября 2012 года.

1.9.Байрамова Фарруха Таир оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 29 января 2014 года.

1.10.Байрамова Турхана Шамиль оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2012 года.

1.11.Байрамову Солмаз Байрам гызы, 1971 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 9 апреля 2007 года.

1.12.Бекерова Джаваншира Алик оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 марта 2012 года.

1.13.Банибашарати Сабухи Гулам оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 апреля 2012 года.

1.14.Джафарова Вургуна Махмуд оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 сентября 2013 года.

1.15.Джафарова Заура Таир оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 августа 2013 года.

1.16.Дадашова Азера Ахмед оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 июня 2013 года.

1.17.Дурсунова Игбала Месен оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 26 мая 2011 года.

1.18.Эльдарова Эльшана Шовкетовича, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 февраля 2012 года.

1.19.Ахадзаде Джейхуна Мазахир оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 декабря 2013 года.

1.20.Ахмедова Байрама Вели оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 18 декабря 2013 года.

1.21.Алекберова Махира Тарих оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 8 ноября 2010 года.

1.22.Алисолтанова Махира Солтанмеджид оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 декабря 2013 года.

1.23.Алишли Рауфа Алиш оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 марта 2014 года.

1.24.Алиева Эльчина Гурбан оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2012 года.

1.25.Алиева Азиза Мамед оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 22 апреля 2014 года.

1.26.Алиева Хагани Нариман оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шамкирского районного суда от 24 января 2014 года.

1.27.Амраева Худаверди Балага оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 июля 2013 года.

1.28.Арабханова Рамиза Мехман оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 10 апреля 2013 года.

1.29.Эйюбзаде Орхана Ибрагимаждар оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 15 октября 2014 года.

1.30.Азизова Анара Октай оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 29 октября 2013 года.

1.31.Азизова Нахида Махир оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 декабря 2013 года.

1.32.Фараджли Рауфа Мирджахангир оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 7 мая 2014 года.

1.33.Фарзалиева Идаята Таир оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 8 сентября 2011 года.

1.34.Гаджиева Парвиза Вагиф оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 14 марта 2012 года.

1.35.Гасанова Этибара Исаг оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гядабейского районного суда от 14 февраля 2013 года.

1.36.Гасанова Фараима Альверди оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 ноября 2013 года.

1.37.Гасанова Фикрета Хикмет оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 17 декабря 2013 года.

1.38.Гасанова Ровшана Ильгар оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 августа 2012 года.

1.39.Гасанова Сабухи Назим оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 8 апреля 2014 года.

1.40.Гусейнова Кямала Гюльага оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 марта 2012 года.

1.41.Гусейнова Замига Эльман оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 28 октября 2013 года.

1.42.Гусейнзаде Айдына Адиль оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 28 ноября 2013 года.

1.43.Халилова Эшгина Джамал оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 21 мая 2014 года.

1.44.Халилова Рзу Рашид оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 июня 2014 года.

1.45.Худавердиева Гусейна Арзу оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 23 августа 2013 года.

1.46.Ибрагимова Мирагу Бахаддин оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 июня 2012 года.

1.47.Идрисова Идриса Наджмеддиновича, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хачмазского районного суда от 23 июля 2014 года.

1.48.Иманову Серану Сейдемир гызы, 1992 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 марта 2013 года.

1.49.Исаева Ризвана Мухаммед оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 октября 2013 года.

1.50.Исханова Эйваза Гамид оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 апреля 2014 года.

1.51.Исламзаде Эльгюна Галиб оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 8 февраля 2013 года.

1.52.Керимова Бахруза Аладдин оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гахского районного суда от 9 декабря 2013 года.

1.53.Кузахмедова Фуада Наримановича, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2013 года.

1.54.Гафарли Ализаде Ровшан оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 3 мая 2012 года.

1.55.Гасымлы Анара Аскер оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 22 апреля 2013 года.

1.56.Газыханов Шаига Закрулла оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 октября 2013 года.

1.57.Гахраманова Азада Авез оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 17 декабря 2012 года.

1.58.Гулиева Эмиля Мехрамали оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 26 мая 2008 года.

1.59.Гулиева Махира Эльман оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 августа 2012 года.

1.60.Гулиева Сеймура Алоксат оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 октября 2011 года.

1.61.Гулиева Шахина Беюкага оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 10 июля 2013 года.

1.62.Мамедова Замина Гафар оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 15 января 2013 года.

1.63.Меджнуни Рагимагу Гасан оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 25 мая 2012 года.

1.64.Магеррамова Агиля Раис оглу, 1988 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 сентября 2012 года.

1.65.Мехъяддинова Валеха Хасмамед оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Уджарского районного суда от 26 ноября 2013 года.

1.66.Мамедова Ибрагима Мирза оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 4 октября 2013 года.

1.67.Мамедова Рамиля Габиль оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 апреля 2013 года.

1.68.Мамедова Руслана Ильяс оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 6 сентября 2013 года.

1.69.Мамедрзаева Эльшада Шахин оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 15 апреля 2014 года.

1.70.Мянафова Анара Юсиф оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 14 марта 2014 года.

1.71.Мухтарову Шахлу Габиль гызы, 1981 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 25 декабря 2012 года.

1.72.Мусаева Эмина Акбер оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 февраля 2014 года.

1.73.Мустафаева Кямрана Азиз оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского апелляционного суда от 16 апреля 2013 года.

1.74.Мутухова Раджаба Нурмахама оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 14 марта 2014 года.

1.75.Оруджева Фархада Ахлиман оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 ноября 2013 года.

1.76.Паналиева Эмина Бахадыр оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 февраля 2012 года.

1.77.Пашуткина Юрия Сергеевича, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 сентября 2014 года.

1.78.Рагимова Ильгара Бахтияр оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 августа 2013 года.

1.79.Рзаева Акима Рамиз оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 25 августа 2014 года.

1.80.Садыглы Хасайбея Эльбарис оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2014 года.

1.81.Садыгова Махала Бахлул оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гядабейского районного суда от 20 февраля 2014 года.

1.82.Садыгова Раджа Видади оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 13 апреля 2009 года.

1.83.Садыгову Алмаз Айдын гызы, 1967 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 4 ноября 2010 года.

1.84.Сафарова Эльшана Рафиг оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 февраля 2014 года.

1.85.Сулейманлы Башира Сулейман оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 мая 2014 года.

1.86.Трошенкова Ровшана Виктор оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского военного суда от 21 апреля 2011 года.

1.87.Тумарова Кямрана Кямал оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 апреля 2014 года.

1.88.Велиева Рамиля Рагим оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 3 июня 2013 года.

1.89.Ягуба Дурсун оглу, 1975 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Балакенского районного суда от 26 апреля 2012 года.

1.90.Юсифова Шахлара Идаят оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 7 апреля 2014 года.

2.Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде исправительных работ:

2.1.Гусейнова Бахадура Ильдырым оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бейляганского районного суда от 29 ноября 2013 года.

2.2.Мамедова Турала Монсум оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 24 октября 2013 года.

2.3.Мусаева Бахтияра Паша оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 14 апреля 2014 года.

2.4.Шарифова Рамина Мамед оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Загатальского районного суда от 29 августа 2014 года.

3. Освободить от наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде штрафа:

3.1.Гамидова Эльнура Расим оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 2 ноября 2009 года.

3.2.Гусейнова Эльгюна Рагуб оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 13 декабря 2013 года.

3.3.Искендерова Эльнура Огтай оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 19 июня 2014 года.

3.4.Гулиева Аллахверди Назим оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 23 сентября 2014 года.

3.5.Мамедова Русифа Юсиф оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 9 октября 2014 года.

3.6.Нагдалиеву Асию Гафар гызы, 1958 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 августа 2012 года.

3.7.Шукюрова Махсуда Дильсуз оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 13 марта 2014 года.