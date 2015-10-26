​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Юрию Ермакову персональной пенсии президента Азербайджана

26 октября, 2015 19:49

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Юрию Ермакову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии химической промышленности в Азербайджане Юрию Владимировичу Ермакову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.