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    ​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Юрию Ермакову персональной пенсии президента Азербайджана

    Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Юрию Ермакову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии химической промышленности в Азербайджане Юрию Владимировичу Ермакову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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