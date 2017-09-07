Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе номер 212 в Наримановском районе Баку

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в капитально отремонтированной полной средней школе номер 212 в Наримановском районе столицы.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проведенной работе.

Было отмечено, что существующий корпус школы на 1320 ученических мест, состоящий из 51 класса, 2 кабинетов информатики, 3 лабораторий, спортивного и актового залов, столовой, а также кабинета военной подготовки, действует с 1963 года. Здание школы капитально отремонтировано на высоком уровне в связи с исполнением Планом мероприятий Государственной программы, утвержденной Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым в 2014 году. Учебное заведение оснащено интернетом и современным учебным оборудованием. Здесь имеются широкие возможности для обучения учащихся на высоком уровне.

Строительство новых зданий школ, реконструкция существующих на современном уровне является составной частью реформ, проводимых в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в области образования. Создание условий на высоком уровне в учебных заведений в результате реализации этих проектов также способствует повышению преподавателями качества преподавания. Это подтверждают также условия, созданные после капитального ремонта в здании школы номер 212.

Двор школы благоустроен, заложена озеленительная полоса, установлена осветительная система.

Глава государства, ознакомившись с созданными в учебном заведении, пожелал коллективу успехов.