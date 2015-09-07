Президент Азербайджана ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны ГПС

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым кораблем второго класса, строительство которого завершилось в Судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы-командующий Пограничными войсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами, Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства посмотрел фильм, посвященный деятельности пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны, и стенд, отражающий их технические показатели.

Было сообщено, что за время деятельности предприятия были построены и включены в боевой строй Государственной пограничной службы 6 высокоскоростных пограничных сторожевых кораблей третьего класса, обладающих высокой плавучестью, оснащенных современным оружием, совершенной навигационной аппаратурой и оборудованием радиотехнической связи.

Новый пограничный сторожевой корабль второго класса оснащен совершенной навигационной аппаратурой и оборудованием радиотехнической связи, современным оружием.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными на корабле второго класса, посмотрел прохождение кораблей третьего класса.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на предприятии, дал рекомендации и поручения.