Президент Азербайджана ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны ГПС

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым кораблем второго класса, строительство которого завершилось в Судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны Государственной пограничной службы.
Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы-командующий Пограничными войсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами, Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства посмотрел фильм, посвященный деятельности пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны, и стенд, отражающий их технические показатели.
Было сообщено, что за время деятельности предприятия были построены и включены в боевой строй Государственной пограничной службы 6 высокоскоростных пограничных сторожевых кораблей третьего класса, обладающих высокой плавучестью, оснащенных современным оружием, совершенной навигационной аппаратурой и оборудованием радиотехнической связи.
Новый пограничный сторожевой корабль второго класса оснащен совершенной навигационной аппаратурой и оборудованием радиотехнической связи, современным оружием.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными на корабле второго класса, посмотрел прохождение кораблей третьего класса.
Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на предприятии, дал рекомендации и поручения.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook