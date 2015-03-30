Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на бульваре "Баку – Белый город"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 30 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых на бульваре "Баку – Белый город".

Как отмечает Report, глава государства был проинформирован о работе, проводимой в рамках проекта.



Бульвар "Баку - Белый город" создается по поручению президента Ильхама Алиева в соответствии с новейшими стандартами на территории, ранее известной как "Черный город", где размещались многочисленные промышленные предприятия. Фундамент нового бульвара был заложен президентом Ильхамом Алиевым в мае 2013 года. Проект "Баку – Белый город" станет одним из крупнейших в мире современных проектов, реализуемых в промышленной зоне с восстановленной экологией. Президент Ильхам Алиев регулярно интересуется ходом строительных работ на бульваре "Белый город" со дня закладки его фундамента, периодически обходит строительные площадки, лично контролирует, чтобы проект был реализован с высоким вкусом.



Инфраструктура бульвара "Белый город" будет отвечать самым новейшим требованиям, здесь планируется создать современные объекты общественного питания и обслуживания. Вдоль моря будут проложены пешеходные дорожки, проведено специальное озеленение, осуществлены различные берегоукрепительные работы. Кроме того, для обеспечения безопасности движения на бульваре будут построены пешеходные переходы.



Это огромная зона отдыха станет еще одной достопримечательностью растущего и развивающегося Баку. Своей особой красотой бульвар "Баку - Белый город" придаст панораме, открывающейся из Белого города на Каспий, еще большую привлекательность.



Глава государства поинтересовался ходом строительных работ, проводимых в различных местах нового бульвара, и дал соответствующие поручения.



