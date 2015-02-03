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    ​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Шри-Ланка

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Шри-Ланка и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Шри-Ланка Майтрипале Сирисене. Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Днем независимости.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Шри-Ланка и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Шри-Ланки - мира и благосостояния".

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