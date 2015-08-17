Президент Ильхам Алиев наградил пограничников - СПИСОК

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится о награждении за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Государственной пограничной службы следующих военнослужащих:

Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

Халилова Аскера Сабир оглу - генерал-майора

Гулиева Асафа Вагиф оглу – генерал-майора.

Медалью "За Родину"

Бабаева Агиля Иншалла оглу – полковника

Мамедова Мубариза Гардашхан оглу - полковника-лейтенанта юстиции

Пиризаде Мюзаффара Алескер оглу – полковника-лейтенанта

Тагиева Мехмана Мухаммедали оглу – полковника-лейтенанта

Зейналова Эльдениза Хади оглу – полковника-лейтенанта.

Медалью "За военные заслуги"

Алекберова Алекбера Явер оглу – полковника

Асметова Гейрата Аллахшюкюр оглу – полковника

Гаралова Гиньяза Халид оглу – полковника юстиции

Мамедова Бахшали Муса оглу – полковника

Назарова Тайяра Шахмурад оглу – полковника

Бабаева Самира Техран оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Фазиля Мансур оглу – полковника –лейтенанта

Алиева Ниязи Сулейман оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Руслана Новруз оглу – полковника-лейтенанта

Гуламова Джейхуна Джахангир оглу – полковника-лейтенанта

Мирзоева Захида Ибрагим оглу – полковника-лейтенанта

Набиева Бабека Али оглу - полковника-лейтенанта

Джавадова Сабухи Исмаил оглу – майора

Исмаилова Рамиза Магеррам оглу – майора

Гамбарова Ровшана Вахид оглу – майора

Мамедова Автандиля Гулу оглу - майора

Мамедова Эльнура Эвез оглу – майора

Абдуллаева Валеха Мамед оглу – капитана медицинской службы

Алиева Султана Бахман оглу – капитана

Гасанова Реяла Нусрат оглу – капитана

Гашимова Парвиза Мехман оглу – капитана

Аббасова Рамиля Амираслан оглу – старшего лейтенанта

Алескерова Наими Мамедрагим оглу - старшего лейтенанта

Сафиева Мубариза Мухаммед оглу – старшего лейтенанта

Абдуллаева Джейхуна Новруз оглу – старшего мичмана

Джавадову Тарану Мирза Ага гызы – прапорщика.

Медалью "Терегги"

Мурсалова Фагани Мехти оглу

Рустамова Сейфуллу Ибадулла оглу.