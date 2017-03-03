Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин - СПИСОК

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин.

Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и в связи с Международным женским днем – 8 Марта награждаются следующие лица:

медалью "Терегги"

Бабаева Сабина Огтай гызы

Бабаева Сакина Рашид гызы

Ахмедова Гюльшан Ариф гызы

Алиева Лятифа Зияд гызы

Гусейнова Садагат Ганбар гызы

Ибрагимова Джовхарат Ибрагим гызы

Исмайлова Светлана Алескер гызы

Керимова Юлия Ивановна

Мамедова Айтен Акбер гызы

Пириева Гейчек Ширага гызы

Садыгова Хаял Фехруз гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Рагимова Гюнай Рауф гызы.

Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в сферах образования, здравоохранения и культуры в Азербайджанской Республике и в связи с Международным женским днем – 8 Марта почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный деятель искусств"

Джафаровой Тахире Энвер гызы

Алиевой Фарах Ширмамед гызы

"Заслуженный учитель"

Бабаевой Айнур Ариф гызы

Гандиловой Саадат Таги гызы

"Заслуженный врач"

Гулиевой Рамелле Акиф гызы

Мамедовой Соне Кейкавус гызы

"Заслуженный артист"

Гадимовой Хумар Иттифаг гызы

"Заслуженный работник культуры"

Аббасовой Гюльсаре Вели гызы

Алиевой Лейле Аждар гызы.