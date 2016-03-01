Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин - СПИСОК

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении женщин.

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики, по случаю Международного женского дня награждаются:

медалью "Терегги"

Аббасова Валида Магеррам гызы

Гамид-заде Масрура Рзабала гызы

Халилова Людмила Годжаевна

Куимова Вера Геннадиевна

Гасымова Узлуфет Рамазан гызы

Мамедова Тарана Аслан гызы

Рахматуллаева Лала Ибрагим гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Исмайлова Саадат Теймур гызы

Мамедова Зохра Гусейн гызы

Шихсаидова Роза Али Мурад гызы.

Другим распоряжением главы государства за плодотворную деятельность в области образования, здравоохранения и культуры в Азербайджанской Республике, по случаю Международного женского дня - 8 Марта почетные звания Азербайджанской Республики присваиваются:

"Заслуженный учитель"

Наримановой Шафиге Керим гызы

Ягублу Вафе Мисир гызы

"Заслуженный инженер"

Байрамовой Гюляре Ашраф гызы

"Заслуженный врач"

Абдуллаевой Эсмиральде Аждар гызы

"Заслуженный деятель культуры"

Алмасзаде Майре Алигейдар гызы

Гутлянской Людмиле Рестемовне

Мамедовой Адиле Закария гызы

Микаиловой Севиндж Садеддин гызы.