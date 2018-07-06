 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев: Конституционный суд превратился в надежного гаранта прав человека

    Глава государства поздравил коллектив Конституционного суда

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Коллектив Конституционного суда по случаю 20-летнего юбилея Конституционного суда.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемые судьи и сотрудники Конституционного суда!

    Поздравляю вас с 20-летним юбилеем Конституционного суда Азербайджанской Республики.

    20-я годовщина создания Конституционного суда совпала с годом празднования100-летия Азербайджанской Демократической Республики, и эти две важные даты наглядно подтверждают, что азербайджанский народ обладает сильными демократическими традициями.

    Развитие идей конституционализма в независимом Азербайджане напрямую связано с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Подготовленная под руководством великого лидера и принятая 12 ноября путем всенародного голосования Конституция Азербайджанской Республики провозгласила намерение азербайджанского народа построить правовое, демократическое, светское государство и закрепила обеспечение прав человека как высшую цель государства.

    Создание в 1998 году Конституционного суда с целью обеспечения верховенства Основного закона явилось очередным важным этапом конституционных реформ.

    Как высший орган конституционного правосудия Конституционный суд своей эффективной деятельностью сыграл существенную роль в обеспечении стабильности правовой системы Азербайджанской Республики, ее устойчивом развитии, интеграции национального законодательства в современную мировую правовую систему, дальнейшем повышении правовой культуры в обществе, превратился в надежного гаранта прав человека.

    Уверен, что Конституционный суд как активный участник процесса строительства правового государства в Азербайджане и впредь будет продолжать вносить вклад в развитие демократических и правовых ценностей в нашей стране.

    Еще раз поздравляю вас и желаю новых успехов в вашей деятельности, направленной на обеспечение верховенства Конституции".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi