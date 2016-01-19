Президент Ильхам Алиев: Единство народа и власти прочное

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Политика, проводимая в последние годы в экономической сфере в целом, оправдывает себя. Азербайджан в течение последних 10 лет является самой быстро развивающейся страной в мировом масштабе. Просто в нынешних условиях мы должны еще более усовершенствовать нашу деятельность".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании, посвященном решению экономических и социальных вопросов.

Глава государства отметил, что в Азербайджане проводятся продуманная политика, экономические реформы: "Патриотические чувства людей находятся на высоком уровне. Единство народа и власти прочное".

"Вот основные факторы наших успехов. Государство, правительство, граждане вместе должны найти пути выхода из этой неожиданной ситуации. У государства есть очень серьезная программа в этом направлении", - сказал президент, выразив уверенность в том, что в таком случае в 2016 году в Азербайджане не будет никаких проблем с экономическим развитием.

"Все предстоящие социальные и экономические задачи будут выполнены. Уверен, что так и будет", - добавил президент Ильхам Алиев.