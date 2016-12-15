Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть". Вместе с эстакадой обрушилась и находящаяся на ней жилая будка. В результате этого, по предварительным данным, 10 работников Государственной нефтяной компании Азербайджана пропали без вести.

Как сообщает Report, по информации пресс-службы президента, о ситуации немедленно было доложено главе государства.

Президент Ильхам Алиев дал поручения руководителям соответствующих структур в связи с поиском без вести пропавших нефтяников.

"В настоящее время вертолеты и корабли министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана, корабли ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" проводят оперативные спасательные работы. До этого часа найдено тело 1 человека.

Поиски пропавших без вести лиц продолжаются. Сведения о ситуации периодически докладываются главе государства", - говорится в информации пресс-службы.