Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в настоящее время находится на новом этапе развития

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с новоназначенным вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Как сообщает Report, вице-президент Сирил Мюллер с удовлетворением вспомнил свой визит в нашу страну в 1999 году в составе делегации Всемирного банка и встречу с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Он подчеркнул, что два года назад в ходе своего визита в нашу страну стал свидетелем невероятного прогресса Азербайджана, отметил, что наша республика в последние годы достигла очень больших успехов. Сирил Мюллер выразил уверенность в том, что Азербайджан и в будущем будет очень благополучной страной.

Отметив, что осуществляемые в Азербайджане процессы развития впредь будут продолжены в новом формате, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в первые годы независимости страна переживала финансово-экономические трудности. Глава государства с удовлетворением отметил, что в последующие годы в нашей стране были достигнуты очень большие успехи. Президент Ильхам Алиев сообщил, что с целенаправленным использованием доходов, полученных в результате осуществляемой в Азербайджане успешной энергетической политики, проведена важная работа по созданию инфраструктуры, расширению бизнес-возможностей, открытию новых рабочих мест, увеличению местного производства и др. Подчеркнув, что Азербайджан в настоящее время находится на новом этапе развития, глава государства отметил важность осуществления на данном этапе институциональных реформ для дальнейшего улучшения бизнес-среды в нашей стране и стимулирования предпринимательства. Подчеркнув необходимость сокращения зависимости экономики от нефти, президент Ильхам Алиев сообщил, что в настоящее время 70 процентов внутреннего валового продукта приходится на долю ненефтяного сектора. Отметив, что 90 процентов экспорта относится к энергетическому сектору, глава государства связал это с тем, что до сих пор производимая в ненефтяном секторе продукция была рассчитана на внутренний рынок, подчеркнул, что, хотя будет нелегко, на очередном этапе приоритет будет отдаваться производству экспортной направленности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком.