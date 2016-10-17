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    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан доказал всему миру, что может успешно прожить независимую жизнь

    Президент Азербайджана: В будущем мы будем следовать по этому пути, вести независимую политику

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "25 лет - великая история. Мы уже доказали всему миру, что можем успешно прожить независимую жизнь". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на официальном приеме, посвященном 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

    Глава государства отметил, что красивые города, благоустроенные регионы и Баку, являющийся одним из красивых городов мира, являются наглядным доказательством: "В будущем мы будем следовать по этому пути, вести независимую политику. Будем следовать согласно воле народа. Наша независимость необратима, вечна". 

    Президент пожелал новых успехов всему азербайджанскому народу в укреплении независимости: "Да здравствует независимая Азербайджанская Республика!".

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