Президент Ильхам Алиев: Азербайджан доказал всему миру, что может успешно прожить независимую жизнь

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "25 лет - великая история. Мы уже доказали всему миру, что можем успешно прожить независимую жизнь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на официальном приеме, посвященном 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

Глава государства отметил, что красивые города, благоустроенные регионы и Баку, являющийся одним из красивых городов мира, являются наглядным доказательством: "В будущем мы будем следовать по этому пути, вести независимую политику. Будем следовать согласно воле народа. Наша независимость необратима, вечна".

Президент пожелал новых успехов всему азербайджанскому народу в укреплении независимости: "Да здравствует независимая Азербайджанская Республика!".