Президент: Это не первый случай, когда Иран совершает теракты против Азербайджана

Это не первый случай, когда Иранское государство совершает террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

"Все мы хорошо помним, как некоторое время назад посольство Азербайджана в Тегеране подверглось террористическому акту. Напавшее на посольство лицо, действовавшее по инструкции иранских спецслужб, совершило кровавый теракт против азербайджанских граждан. В результате один гражданин погиб, а другой был тяжело ранен. Должен также отметить, что безоружный представитель спецслужб Азербайджана обезвредил террориста, вооруженного автоматом Калашникова, "коктейлем Молотова" и топором. У нас и тогда не было сомнений, что это совершило Иранское государство. Потому что этот теракт как внутри, так и вокруг посольства длился около 40 минут. За эти 40 минут ни один сотрудник службы безопасности, полиции не приблизился к посольству. Ясно, что этот террористический акт был заказан на самых высоких руководящих уровнях государственных структур Ирана с целью запугать Азербайджан, осуществить грязная деяния против него", - сказал глава государства.

Президент отметил, что тогда Азербайджан очень жестко отреагировал на этот инцидент – посольство Азербайджана было эвакуировано из Ирана, и все дипломатические отношения были приостановлены.

"Иранская сторона была вынуждена извиниться перед нами, признать свою вину. Исполнителю этого террористического акта по нашему настойчивому требованию было назначено самое суровое наказание. Иранское государство, которое долгое время даже не проявляло никакого интереса к исполнению этого наказания и пыталось спасти преступника, было вынуждено казнить террориста на глазах у представителей Азербайджана. На этот раз ответ будет таким же. Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры", - сказал он.