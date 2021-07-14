Президент: Если есть Восточный Зангезур, то значит, есть и Западный

"А сегодня начался новый период – период созидания, постконфликтный период. Я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. И стороной, которая разрешила его, яв

"А сегодня начался новый период – период созидания, постконфликтный период. Я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. И стороной, которая разрешила его, являемся мы, Азербайджанское государство. Мы решили его в одностороннем порядке".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

"Если кто-то – я слышу это оттуда и отсюда - вновь начал, что вопрос должен быть разрешен, этот конфликт не разрешен, то он находится на крайне ошибочном и опасном пути. Если не урегулирован, то пусть разъяснят нам, как он должен быть разрешен. Мы считаем, что он урегулирован, и война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне. Я сказал это в своем выступлении 26 июня в День Вооруженных сил. Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией. Однако мы считаем, что конфликт урегулирован, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы одержали Победу. Сегодня у нас нет какого-либо другого вопроса на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу. Мы уже приступили к созидательной работе. Если кто-то говорит, что конфликт не урегулирован, то пусть скажет, каким ему видится урегулирование, и что не урегулировано. Если речь идет о статусе "Нагорного Карабаха", то я сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, выражение вообще не должно употребляться. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах. На основании Указа, подписанного мною 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона, все. В ней объединились районы, относящиеся ко всему Карабаху. Создана Восточно-Зангезурская экономическая зона. Сейчас в Армении пребывают в истерике в связи с этим вопросом. В этом нет необходимости, Восточный Зангезур - наша историческая земля, Западный Зангезур – наша историческая земля. Мы не можем забыть эту историю. Мы не можем превратиться в заложников чьих-то политических интересов. Пусть откроют исторические документы, карты, посмотрят, когда советское правительство отделило Зангезур от Азербайджана и передало Армении. Это недавняя история, 101 год назад. То есть, мы должны сказать, что такого не было? Почему? Мы говорим правду. Весь Зангезур, Восточный и Западный, - земля наших предков. Сегодня в Армении говорят, что Ильхам Алиев выступает с территориальными притязаниями. Если есть Восточный Зангезур, то значит, есть и Западный. Да, Западный Зангезур – земля наших предков. Я сказал, что мы должны вернуться туда. Я говорил об этом еще 10 лет назад. Все мои выступления имеются в печати. Я сказал, что это – земля наших предков, мы должны вернуться, вернемся и возвращаемся туда. Никто не сможет остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что иного пути нет", - добавил глава государства.