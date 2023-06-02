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Президент Джибути поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Джибути поздравил президента Ильхама Алиева Президент Джибути Исмаил Омар Гелле поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 17:07
Президент Джибути поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Джибути Исмаил Омар Гелле поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин Президент,

В дни, когда дружественный азербайджанский народ отмечает столетие Вашего отца и предшественника, Президента Гейдара Алиева, внесшего самый значимый вклад в историю Вашей страны, я имею честь и огромное удовольствие передать Вам свое почтение и горячие поздравления.

Народ и правительство Джибути присоединяются ко мне, чтобы выразить их симпатию и чувства дружбы братскому азербайджанскому народу. Родственная азербайджанская нация справедливо воздает должное своему покойному лидеру, стоявшему у истоков перемен и последовательно продвигавшему Азербайджан по пути стабильности и устойчивого развития.

Будучи дальновидным и харизматичным лидером, он совершил подвиг, открыв свою страну для прогрессивного использования природных богатств и, в первую очередь, энергоресурсов.

Он навсегда останется в памяти современного общества как неизменный ориентир политического прагматизма и эталон в проведении реформ, опирающихся на существующие реалии.

Хотел бы выразить самые горячие поздравления Вам лично и всему дружественному народу Азербайджана, и прошу Вас, Ваше превосходительство, господин Президент, принять мои самые братские чувства".

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