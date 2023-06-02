Президент Польши поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Польши Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент!
От имени Республики Польша и от себя лично имею честь передать Вам, Вашей стране и всем Вашим гражданам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Динамично развивающиеся двусторонние отношения между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой являются лучшим выражением взаимного уважения, симпатии, значения, придаваемого сотрудничеству между нашими странами. Азербайджан является очень важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа, и мы хотим углублять сотрудничество с Вашей страной во многих сферах - экономической, политической и культурной. Мы особенно заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и доведении его до уровня, соответствующего высокому экономическому потенциалу наших стран.
Желаю Вам, уважаемый господин Президент, здоровья, благополучия, успехов в деятельности по всестороннему развитию Вашей страны, всем гражданам Азербайджанской Республики - мира, спокойствия. Господин Президент, пользуюсь случаем, повторяю приглашение посетить Польшу в удобное для Вас время".