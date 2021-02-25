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Президент: Для гази, потерявших во время войны руку, ногу, заказаны самые современные протезы

Президент: Для гази, потерявших во время войны руку, ногу, заказаны самые современные протезы "Сегодня в бакинском поселке Рамана сдается новый жилой комплекс для семей шехидов и инвалидов войны. Поздравляю вас по этому случаю. Здесь построено тридцать зданий. Все они построены на современном уровне, с высоким качеством, квартиры очень просторные
Внутренняя политика
25 февраля 2021 г. 23:03
Президент: Для гази, потерявших во время войны руку, ногу, заказаны самые современные протезы

"Сегодня в бакинском поселке Рамана сдается новый жилой комплекс для семей шехидов и инвалидов войны. Поздравляю вас по этому случаю. Здесь построено тридцать зданий. Все они построены на современном уровне, с высоким качеством, квартиры очень просторные и светлые. Построены детский сад, школа на 1 200 ученических мест. То есть, есть все возможности для проживания, и я сердечно поздравляю вас по этому случаю. После войны прошло всего три с половиной месяца, а для семей шехидов и инвалидов войны уже построен и сдан такой прекрасный жилой комплекс, городок".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 25 февраля на церемонии предоставления в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

"Одновременно сегодня в поселке Шаган состоялось открытие после капитального ремонта реабилитационного центра. Там ежегодно будут проходить лечение, реабилитацию, восстанавливать здоровье тысячи гази. Кроме того, для гази, потерявших во время войны руку, ногу, заказаны самые современные протезы. Как мне сообщили сегодня, этими протезами будут обеспечены более 300 наших гази. Несколько наших гази, уже потерявших ноги, обеспечены этими протезами и смогли вернуться к нормальной жизни. Эти протезы являются продукцией ведущих компаний мира, это – самые современные протезы. Они позволят нашим гази вернуться к нормальной жизни", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müharibə dövründə əlini, qolunu itirmiş qazilərimiz üçün də ən müasir protezlər sifariş edilib"

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