Президент: Азербайджанская армия, нанеся сокрушительной удар по врагу, освободила от него тысячи гектаров

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия, нанеся сокрушительной удар по врагу, освободила от него тысячи гектаров земель, после чего стало возможным жить в Джоджуг Мерджанлы.

Как сообщает Report, об этом заявил, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Тертерского района и вынужденными переселенцами.

Президент отметил, что в этом году в жизни переселенцев произошло еще одно важное событие. «После длительного перерыва в село Джоджуг Мерджанлы вернулась жизнь. В настоящее время предпринимаются завершающие шаги по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы. На первом этапе мы отметили в этом году сдачу в пользование 50 домов. Я участвовал в той церемонии. А сейчас завершилось строительство еще 100 домов. В скором времени в эти дома въедут жители села Джоджуг Мерджанлы. Там тоже создана вся инфраструктура, построены школа, медпункт, мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. То есть в Джоджуг Мерджанлы вернулась жизнь. Восстановление села Джоджуг Мерджанлы имеет особый смысл, носит символический характер. Это показывает, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не мирились и не смирятся с оккупацией. Жители Джоджуг Мерджанлы, которые на протяжении многих лет проживали в других местах, по мере того, как появилась возможность, вернулись в родное село. Они жили этой мечтой, которая уже претворилась в жизнь. Они достигли своей мечты. Поэтому восстановление Джоджуг Мерджанлы является событием, имеющим огромное символическое значение», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что восстановление Джоджуг Мерджанлы стало возможным благодаря успешным результатам апрельских боев. «В прошлом году Азербайджанская армия, нанеся сокрушительной удар по врагу, освободила от него тысячи гектаров земель, после чего стало возможным жить в Джоджуг Мерджанлы. Апрельские бои – наша славная историческая победа, победа азербайджанских солдат, Азербайджанского государства. Мы еще раз доказали всему миру, что Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Это отмечают и международные рейтинги. Мы еще раз доказали, что Азербайджан никогда не смирится с нынешней ситуацией и восстановит свою территориальную целостность», - отметил президент Ильхам Алиев.