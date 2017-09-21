Президент Азербайджана выступил против принятого Милли Меджлисом изменения в закон

© Report

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против изменения в закон "О государственной службе", принятого 13 июня этого года Милли Меджлисом.

Как передает Report, о протесте сообщили на состоявшемся 20 сентября заседании комитета Милли Меджлиса по Правовой политике и государственному строительству.

Причиной протеста является включение Аппарата судебно-правового совета в статью 8.1.1 (классификация Государственных органов) закона "О государственной службе".

В комитете Милли Меджлиса по Правовой политике и государственному строительству было отмечено, что при принятии этого закона члены комитета допустили невнимательность. После обсуждений комитет принял предложение президента о нецелесообразности данного закона.

Член комитета Милли Меджлиса по Правовой политике и государственному строительству Рафаэль Джабраилов заявил Report, что Аппарат судебно-правового совета не является органом высшей категории осуществляющим судебную власть, потому протест главы государства верен: "Аппарат судебно-правового совета был включен в ряд государственных служащих высшей категории. Но по Конституции и закону "О судебно-правовом совете" Судебно-правовой совет является органом самоуправления судей. Этот орган не является органом высшей категории, осуществляющим судебную власть. Включив данный аппарат в этот список, мы совершили ошибку. Президент Ильхам Алиев вернул законопроект обратно. И это вполне правильный шаг".