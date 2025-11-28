Президент Азербайджана утвердил поправки в Уголовный кодекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд изменений в Уголовный кодекс.

Как сообщает Report, согласно поправкам, увеличивается размер штрафа за сокрытие информации о преступно нажитом имуществе - теперь он составит от 50% до 70% стоимости такого имущества вместо прежнего фиксированного штрафа от 4 до 8 тыс. манатов.

Отметим, что наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового остается без изменений.

Кроме того, под ущербом от ограничения конкуренции в "значительном размере" будет подразумеваться сумма свыше 200 тыс. манатов, но не превышающая 500 тыс. манатов, в "крупном размере" - сумма свыше 500 тыс. манатов, но не превышающая 1 млн манатов, а в "особо крупном размере" - сумма свыше 1 млн манатов.

Кроме того, ответственность за ограничение конкуренции будет наступать за заключение горизонтальных и вертикальных соглашений, ограничивающих конкуренцию, совершение таких согласованных действий или злоупотребление доминирующим положением, за исключением случаев, разрешенных законом, если это совершено с причинением значительного ущерба или получением значительного дохода.