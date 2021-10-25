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Президент Азербайджана: Спустя много лет мы все испытали радость этой Победы

Президент Азербайджана: Спустя много лет мы все испытали радость этой Победы Освобождение каждого населенного пункта - историческое событие. С первого до последнего дня войны Вооруженные силы Азербайджана только шли вперед. Освобождение четырех сел в первый день подарило азербайджанскому народу огромную радость.
Внутренняя политика
25 октября 2021 г. 17:13
Президент Азербайджана: Спустя много лет мы все испытали радость этой Победы

Освобождение каждого населенного пункта - историческое событие. С первого до последнего дня войны Вооруженные силы Азербайджана только шли вперед. Освобождение четырех сел в первый день подарило азербайджанскому народу огромную радость.

Как сообщает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

"Спустя много лет мы все испытали радость этой Победы", - сказал глава государства, добавив, что в то время никто не мог сказать, сколько продлится война, потому что в наши планы входило освобождение всех оккупированных земель.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: "After many years we all experienced joy of this victory"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Uzun illərdən sonra bu Qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq"

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