​Президент Азербайджана принял участие в открытии Велопарка

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга, председатель Оргкомитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приняли участие в открытии Велопарка.

Как сообщает Report, глава государства и его супруга сначала ознакомились с генпланом Велопарка.

Президента Ильхам Алиева проинформировали о проделанной работе. Было отмечено, что на территории Велопарка общей площадью более 30 га построен также предусмотренный на 1197 зрителей Велопарк (BMX), который будет функционировать во время Европейских игр. Здесь также сооружена площадка для соревнований с препятствиями. Созданные условия полностью отвечают стандартам Международного союза велосипедистов. Здесь предусмотрены специальные места для высокопоставленных гостей, спортсменов, зрителей-инвалидов, представителей СМИ.

В двухэтажном здании на территории Велопарка имеется регистрационный центр, комнаты для анализов по допингу, конференц-зал на 25 человек, вспомогательные комнаты и пр.

На крыше офисного здания установлены стартовая площадка со специальным покрытием, а также 20 палаток для подготовки спортсменов.

На территории также имеется VIP автостоянка, автостоянки для представителей международных федераций и официальных лиц, участки для регистрации, персонального размещения и пр.

После ознакомления с Велопарком, глава государства встретился с членами велокоманды "Synergy Baku Cycling Project".

Затем была сделана фотография на память.