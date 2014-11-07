Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников SOCAR

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением, следующие работники Госнефтекомпании SOCAR награждены за заслуги в разработке месторождения по случаю 65-летия "Нефтяных камней":
орденом "Шохрат"
Абдуев Ахад Ахмед оглу,
медалью "Терегги"
Агаев Ильгар Хилал оглу
Эфендиев Эльдар Муса оглу
Гаджиев Магеррам Мамедъяр оглу
Мусаев Мирсадир Мамед оглу
Ягубов Натик Алы оглу.
News DepartmentАвтор новости
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