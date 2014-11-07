Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников SOCAR

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением, следующие работники Госнефтекомпании SOCAR награждены за заслуги в разработке месторождения по случаю 65-летия "Нефтяных камней":

орденом "Шохрат"

Абдуев Ахад Ахмед оглу,

медалью "Терегги"

Агаев Ильгар Хилал оглу

Эфендиев Эльдар Муса оглу

Гаджиев Магеррам Мамедъяр оглу

Мусаев Мирсадир Мамед оглу

Ягубов Натик Алы оглу.