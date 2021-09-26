Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.

https://static.report.az/photo/243b6b0a-607b-3fd8-9fff-2b721ede2715.jpg https://static.report.az/photo/243b6b0a-607b-3fd8-9fff-2b721ede2715.jpg Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти. Как передает Report, на фотографии запечатлен момент, когда военнослужащие азербайджанской армии - бойцы сил специального назначения взяли Шушу. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram