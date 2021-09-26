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Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внутренняя политика
26 сентября 2021 г. 21:26
Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report, на фотографии запечатлен момент, когда военнослужащие азербайджанской армии - бойцы сил специального назначения взяли Шушу.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

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