Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памятиПрезидент Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем памяти Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внутренняя политика
26 сентября 2021 г. 21:26
https://static.report.az/photo/243b6b0a-607b-3fd8-9fff-2b721ede2715.jpgПрезидент Ильхам Алиев
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib