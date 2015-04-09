Президент Азербайджана направил обращение участникам международной научной конференции в Губе

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной научной конференции на тему "Геноцид тюркско-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии".

Как сообщает Report, в тексте обращения отмечается:

"Уважаемые участники конференции!



Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы вашего представительного научного форума.



Глубокое и всестороннее изучение проблемы геноцида, считающегося самым тяжким преступлением против человечности, представляет важное значение. Научное исследование каждой гуманитарной трагедии и полноценное донесение исторических фактов до мировой общественности могут оказать решающее влияние на дачу объективной политико-правовой оценки этому событию, понесение виновниками заслуженного наказания и предотвращение таких явлений в будущем.



За последние сто лет азербайджанский народ также неоднократно становился жертвой беспощадной агрессии, подвергался истреблениям, депортации и этническим чисткам. Массовое захоронение людей, обнаруженное 8 лет назад в городе Губа, где проходит конференция, является лишь фрагментом систематических и целенаправленных убийств, осуществленных армянскими националистами в начале ХХ века против тюркско-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии. Сокрытие этих преступлений в период советской власти, принуждение историков проводить свои научно-исследовательские работы в ограниченных идеологических рамках и на основе ложной методологии способствовали дальнейшему усилению армянского экспансионистского шовинизма, создали почву для того, чтобы 23 года назад на глазах у мировой общественности произошла такая тяжелая трагедия, как Ходжалинский геноцид. Международная общественность не выразила своевременно адекватного отношения к этой массовой бойне, учиненной по этнической принадлежности, что впоследствии открыло путь для повторения преступлений геноцида в других уголках планеты, в том числе в центре Европы.



На современном этапе, когда процессы глобализации приобрели широкий размах, усиление связей между народами требует уважительного подхода к универсальным общечеловеческим ценностям. В таких условиях необходимо принять последовательные меры, направленные на поощрение гуманитарного сотрудничества, диалога между цивилизациями и традиций мультикультурализма, укрепление атмосферы национальной и религиозной толерантности, как это происходит в Азербайджане. Поэтому прогрессивные силы мира, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры должны вести решительную борьбу против этнической, расовой и религиозной нетерпимости, открывающей дорогу преступлениям геноцида, против всех явлений, создающих вражду. Одними из важнейших шагов, которые должны быть предприняты в этой области, могут стать обновление исторической памяти, раскрытие истин, которые на протяжении многих лет хранились в тайне и на которые был наложен запрет, дача объективной научной оценки искаженным историческим событиям.



Нет сомнений в том, что эта международная научная конференция, в которой участвуют исследователи из различных стран мира, запомнится интересными докладами и выступлениями, представлением ценных фактов по отдельным аспектам проблемы. Уверен, что ваши будущие исследования также послужат тому, чтобы пролить свет на трагические моменты славного прошлого тюркско-мусульманских народов и вынести поучительный урок из истории. Желаю вам успехов в вашей благородной деятельности".