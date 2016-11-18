Президент Азербайджана наградил работников органов юстиции - СПИСОК

18 ноября, 2016 19:01

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при прохождении службы в органах юстиции награждены следующие лица: медалью "Терегги" Ализаде Захир Мамед оглу Гафаров Закир Асад оглу Гасымов Эльчин Лютвали оглу Султанова Санифа Гулу гызы медалью "За отличие на государственной службе" Гусейнов Мовсум Орудж оглу Ильясов Эльчин Идаят оглу Махмудов Расул Фарман оглу Мурадова Айтен Джахангир гызы Мусаев Гамлет Али оглу Насибов Эльчин Рафиг оглу Рагимов Рагим Гаджи оглу Теймурзаде Аббас Эльхан оглу.