Президент Азербайджана наградил орденами двух депутатов

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хады Муса оглу Раджабли орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Хады Муса оглу Раджабли награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Другим распоряжением президента, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Муса Джафар оглу Гасымлы награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что 25 октября председателю комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хады Раджабли исполнилось 70 лет, а сегодня депутату Мусе Гасымлы исполнилось 60 лет.