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    Президент Азербайджана наградил орденами двух депутатов

    Глава государства подписал распоряжения

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хады Муса оглу Раджабли орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Хады Муса оглу Раджабли награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Другим распоряжением президента, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Муса Джафар оглу Гасымлы награжден орденом "Шохрат".

    Отметим, что 25 октября председателю комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хады Раджабли исполнилось 70 лет, а сегодня депутату Мусе Гасымлы исполнилось 60 лет.

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