Президент Азербайджана наградил энергетиков

Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение "О награждении азербайджанских энергетиков"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении азербайджанских энергетиков".

Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в сфере энергетики в Азербайджане награждены следующие лица:

Орденом "Эмек" 3-й степени

Габилова Рамазана Саиддин оглу

Ибрагимова Нуреддина Гара оглу;

медалью "Терегги"

Аббасову Аиду Мирзагусейн гызы

Атаева Думана Новруз оглу

Абдурахманова Наримана Тофиг оглу

Алиева Араза Абузар оглу

Гасанова Тагизаде Джамал оглу

Гулиева Эмина Шахин оглу

Махмудова Теймура Фарман оглу

Мамедова Кямрана Абдулла оглу

Мирзалиеву Замину Баган гызы

Рагимова Физули Адам оглу

Шекерова Гюльали Вели оглу.