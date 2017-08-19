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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Самухский район

    Глава государства посетил возведенный в центре города Самух памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил возведенный в центре города Самух памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Самухского района Алы Годжаев проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной на территории вокруг памятника великому лидеру Гейдару Алиеву, а также в районе, реализуемых и намеченных проектах.

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