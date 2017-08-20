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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район

    Глава государства посетил возведенный в центре города Гядабей памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ 20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил возведенный в центре города Гядабей памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Гядабейского района Рамиз Едияров проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в районе в последние годы, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построено много объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия.

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